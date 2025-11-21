В Челябинске открыли первый в России памятник Собору Архистратига Михаила

Утром 21 ноября в Челябинске состоялось торжественное открытие скульптурной композиции «Собор Архистратига Михаила». Перед этим памятник освятили.

Монумент высотой 16,5 м и весом около 400 т расположен на территории кафедрального собора Рождества Христова. Это единственный в стране памятник, посвященный Собору Архистратига Михаила и небесному воинству. Скульптурная композиция из бронзы размещена на гранитном постаменте и представляет собой семь архангелов, которые стоят на пьедесталах по кругу и держат на крыльях позолоченный шар, символизирующий мироздание. На шаре возвышается фигура архангела Михаила.

Скульптором является член Союза художников России Алексей Щитов. Элементы монумента изготовили в Нижнем Новгороде. Памятник создан на средства Русской медной компании.

Открытие монумента приурочили к церковному празднику Собора архистратига Михаила. Он посвящен чествованию всех ангельских чинов, возглавляемых архангелом Михаилом.

Перед освещением памятника в кафедральном соборе прошла литургия в честь праздника. На церемонию прибыли полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, руководители соседних метрополий и епархий Русской православной церкви.

Виталина Ярховска