На развитие городов Ямала направят свыше 770 млрд рублей до 2035 года

До 2035 года на развитие городов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) направят более 770 млрд руб., сообщили в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО). Утверждены мастер-планы 15 опорных населенных пунктов Арктики, в их числе — агломерации Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска.

Как сообщил в ходе заседания Госкомиссии по вопросам развития Арктики уральский полпред Артем Жога, деньги, в частности, пойдут на создание международной арктической станции «Снежинка» в Харпе, развитие промышленно-логистического парка «Обской причал» в Лабытнанги и расчистку озера Ханто в Ноябрьске.

Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос распространения программы «Доступное арендное жилье» на опорные населенные пункты Арктики. Этот механизм заработает с 1 января: молодым специалистам начнут выдавать в аренду построенные за счет государства квартиры — цена будет значительно ниже рыночной. «Вопрос привлечения кадров на Север — один из приоритетов развития российской Арктики. Такой инструмент станет хорошим подспорьем для молодых специалистов»,— сказал полпред.

Ирина Пичурина