В Челябинске владелицу передвижного зоопарка уличили в работе без лицензии

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора привлекло к административной ответственности предпринимательницу, организовавшую в Челябинске передвижной зоопарк с рептилиями. Ей вынесли предупреждение за работу без лицензии, сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекция посетила зоопарк 11 ноября. Его организовала предпринимательница из Московской области Лилия Калашникова в торговом комплексе «Горки». На площадке размещены 47 террариумов с гекконами, хамелеонами, пауками, змеями, жабами и ящерицами. По данным Россельхознадзора, выставка действует с 15 октября этого года до 17 января 2026-го.

Во время проверки выяснилось, что зоопарк работает без лицензии, у предпринимательницы нет ветеринарных сопроводительных документов на животных и журналов наблюдения за ними. Кроме того, не ведется учет температурного режима и кормления по утвержденному рациону. Также вовремя не заполняется журнал уборки помещений.

Предпринимательнице направили предписание об устранении нарушений.

