В Оренбуржье после получения представления платформу обустроили тактильными указателями

Оренбургская транспортная прокуратура внесла представление в адрес Южно-Уральской дирекции пассажирских обустройств. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ведомство уточняет, что во время проверки выявлено отсутствие предупреждающих тактильных указателей на торцевых краях пассажирской платформы станции Переволоцкая. Это создавало угрозу жизни для лиц с ограниченными возможностями.

После вмешательства прокуратуры выполнены работы по обустройству платформы предупреждающими тактильными указателями.

Руфия Кутляева