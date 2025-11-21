В Оренбуржье после получения представления платформу обустроили тактильными указателями

Оренбургская транспортная прокуратура внесла представление в адрес Южно-Уральской дирекции пассажирских обустройств. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Ведомство уточняет, что во время проверки выявлено отсутствие предупреждающих тактильных указателей на торцевых краях пассажирской платформы станции Переволоцкая. Это создавало угрозу жизни для лиц с ограниченными возможностями.

После вмешательства прокуратуры выполнены работы по обустройству платформы предупреждающими тактильными указателями.

Руфия Кутляева