В Оренбуржье после получения представления платформу обустроили тактильными указателями
Оренбургская транспортная прокуратура внесла представление в адрес Южно-Уральской дирекции пассажирских обустройств. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Ведомство уточняет, что во время проверки выявлено отсутствие предупреждающих тактильных указателей на торцевых краях пассажирской платформы станции Переволоцкая. Это создавало угрозу жизни для лиц с ограниченными возможностями.
После вмешательства прокуратуры выполнены работы по обустройству платформы предупреждающими тактильными указателями.