Вынужденный уход подкрепят выплатами

Уйти по собственному желанию и получить три оклада: в России предложили компенсировать «тихое увольнение». Так называют случаи, когда руководство вынуждает сотрудника подписать заявление и покинуть компанию. Эксперты Института исследования проблем современной политики считают такую практику недобросовестной, поэтому просят Минтруд ввести ответственность для работодателей за принуждение к увольнению. Что думает по этому поводу бизнес? И сколько он платит за увольнение? Выясняла Аэлита Курмукова.

Уволить сотрудника даже по статье — заведомо сложно и слишком дорого. Закон и суды практически всегда на стороне работника, даже если он систематически прогуливает или играет в «танчики» на работе, его могут восстановить. Самый простой способ, казалось бы, — мирно разойтись: увольнение по соглашению сторон. Но и в этом случае можно получить не только три оклада, но и компенсацию за вынужденный прогул, если доказать, что заявление подписано под давлением.

И таких исков стало слишком много, говорит директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин: «Это способ получить легкие деньги: сотрудник, написав сам заявление на увольнение, потом как-то шантажирует работодателя в надежде что-то с него получить. Сейчас фиксированной суммы нет, все зависит от сроков, когда работник уволен и восстановлен. Мне кажется, это наиболее справедливая история, потому что сотрудник получает выплату пропорционально тому времени, в течение которого он не был восстановлен в своих трудовых правах. А устанавливать какие-то фиксированные три оклада кажется нецелесообразным, потому что встают вопросы о том, из чего исходить и кто будет устанавливать тот факт, что какие-то не такие условия работодатель создал».

За вынужденный прогул сотрудника заплатил в свое время и основатель группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев. Но этого оказалось мало, и работник снова пошел в суд: «Перед ценным сотрудником работодатель, если надо, и на колени встанет, а если это балласт, который ничего не приносит, я не понимаю, почему я должен его держать. Не выполнил план продаж, за свои почти полгода не продал даже тонны продукта. По решению суда, 1 млн руб. мы ему заплатили, его восстановили, но через месяц опять уволили: на звонки не отвечает, в офис не приезжает. Дело попало к этому же судье, он говорит: "Вы не обнаглели?" В этом отношении работодатель на сегодняшний день вообще никак не защищен. Плюс эту тему политизируют, потому что в следующем году выборы в Государственную думу».

В прошлом году с «тихим увольнением», по данным SuperJob, столкнулась каждая третья компания. Этот термин часто используют HR-специалисты и психологи: сотрудник формально ходит в офис, но, по сути, мало что делает, не выполняя даже KPI, но не увольняется сам. Эта тема, как и эмоциональное выгорание, сегодня в тренде, который подхватили и законодатели. По их мнению, за демотивацией персонала часто стоят токсичные условия работы. И бизнес должен это компенсировать.

Но тут должно быть скорее равноправие, подчеркивает генеральный директор завод «Элкат» Максим Третьяков: «Был кейс, когда проблема была не в профессиональной неадекватности, а в неумении взаимодействовать в коллективе. Мы по соглашению сторон уволили этого человека. С работниками надо расставаться максимально корректно, если это стоит денег, то это не проблема, а расход. Есть сотрудник, он вас не устраивает, вы говорите ему: "Давай мы тебе заплатим, и ты уволишься". Наверное, сделать какую-то откупную сумму — это неплохая история: заплатили деньги, вы больше ничем не обязаны, и в суде это не оспаривается. То есть если сотрудник берет деньги, то в суд подавать нельзя».

Компенсация за «тихое увольнение» в три оклада — пока лишь инициатива, которая ушла в Минтруд и органы соцзащиты. Но если посмотреть на статистику, то таких сотрудников увольняют лишь 13% компаний. А вот премий за безынициативность лишает почти треть работодателей.

Аэлита Курмукова