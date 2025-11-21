Масло нижегородского предприятия забраковали из-за 50 тонн сомнительного молока

Россельхознадзор аннулировал сертификаты на сливочное масло ООО «Приволжский завод» (г. Бор, Нижегородская области) из-за нарушения прослеживаемости молока, поставленного для его производства. Об этом сообщили в территориальном управлении ведомства 21 ноября.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным ведомства, на предприятие поступило 50 т молочной продукции из Санкт-Петербурга, в отношении которой отсутствуют сведения подтверждения безопасности. Сырье было использовано для производства масла сладко-сливочного «Крестьянское» 72,5% и масла сладко-сливочного «Традиционное» 82,5%.

Территориальные управления Россельхознадзора Воронежской, Тверской, Свердловской областей и Удмуртии проинформированы о получателях этой молочной продукции.

Галина Шамберина