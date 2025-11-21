Филиал «ПМУ» направил в санатории более 40 сотрудников в 2025 году

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» подвел итоги реализации программ санаторно-курортного и реабилитационно-восстановительного лечения (РВЛ) персонала. В 2025 году 42 сотрудника предприятия прошли лечебно-оздоровительные курсы в санаториях и профилакториях Пермского края.

Часть сотрудников филиала «ПМУ» по рекомендации профпатолога после периодического медицинского осмотра прошла лечение в санаториях, аккредитованных Социальным фондом России (СФР). Остальные участвовали в программе РВЛ, в рамках которой могли самостоятельно выбрать курорт. Популярностью пользовались санатории «Ключи», «Демидково», «Усть-Качка», «Красный яр».

Ольга Бухаринова, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и социальной политике:

На базе здравпункта «ПМУ» регулярно организуются медицинские осмотры, по итогам которых врачи могут порекомендовать сотруднику пройти курс оздоровления в санатории. Возможность отдохнуть на курорте есть и без медицинского направления в рамках корпоративной программы ДМС. Забота о здоровье сотрудников — приоритет «Уралхима», поэтому предприятие берет на себя оплату части стоимости путевки.

РВЛ предоставляется сотрудникам филиала «ПМУ» в рамках корпоративной программы ДМС один раз в три года при стаже работы на предприятии более одного года. Размер страховой суммы зависит от стажа и может составить до 20 000 рублей. Санаторно-курортное лечение по рекомендации профпатолога сотрудникам со стажем работы от трех лет предоставляется один раз в два года за счет средств СФР. Если стоимость путевки не превышает размер утвержденного норматива на текущий год, который составил 80 000 рублей, то для сотрудника отдых бесплатный.

Обширный социальный пакет сотрудников филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» включает в себя ДМС, ряд видов материальной помощи, меры поддержки семей и детей сотрудников, частичную компенсацию стоимости питания, корпоративную ипотечную программу, дополнительные дни отдыха, доставку корпоративным транспортом и многое другое. С актуальными вакансиями в филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» можно познакомиться по ссылке

