«Есть стойкое ощущение большого подвоха»

Владимир Зеленский официально подтвердил, что ознакомился с американским мирным планом. Президент Украины готов его обсуждать. Для этого он планирует созвониться с Дональдом Трампом. В свою очередь госсекретарь Марко Рубио обещает сегодня познакомить с документом европейских союзников. При этом многие конгрессмены, в том числе республиканцы, заявляют, что ничего не знают о новых мирных инициативах Белого дома. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает ситуацию крайне запутанной.

Новый американский мирный план существует — это единственное, что можно сказать со 100-процентной точностью. Владимир Зеленский подтвердил, что получил оформленный документ на руки. Привезли его, судя по всему, высокопоставленные представители Пентагона. Ответ был предсказуемым: президент Украины в целом не против урегулирования конфликта дипломатическим путем, готов работать, однако нужно обсудить детали. Для этого украинский лидер намерен созвониться с Дональдом Трампом.

В очередной раз напоминать содержание того, что предлагает Вашингтон, уже нет смысла. Каждый может ознакомиться с этим самостоятельно. Если оттолкнуться от того, что сообщают СМИ, для Киева все это выглядит неприемлемым. Зеленский действует проверенным способом: не отказывается сразу, дабы не раздражать американского коллегу, но рассчитывает в личном разговоре переубедить главу Белого дома. Естественно, при прямой поддержке европейских союзников. До сих пор эта схема срабатывала. Хотя понятно, что в этом мире нет ничего постоянного. Самая популярная версия всего происходящего гласит: Зеленский в очень сложном положении, ему грозит отставка с перспективой попасть под следствие.

США вроде как готовы решить все эти проблемы в обмен на поддержку вышеуказанного плана, но верится в это с трудом. В первую очередь потому, что вдобавок ко всему прочему подписывать фактическую капитуляцию Украины — это чистой воды самоубийство. К тому же Трамп не всесилен. У него самого ситуация дома непростая, в частности, в связи с публикацией так называемых файлов Эпштейна. Более того, сообщают, что ни в Республиканской партии, ни в Конгрессе ничего не слышали о плане из 28 пунктов, и Европа также не в курсе. К тому же мы не можем доподлинно знать, что именно получил Зеленский на руки, насколько это для него неприемлемо, — может быть, наоборот.

Есть стойкое ощущение какого-то большого подвоха, возможно, здесь есть тайный замысел или это авантюра. Но оставим эмоции и вернемся к реальности. А она такова, что американские санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти» вступают в силу; ЕС обещает 20-й пакет: хотят бороться с так называемым российским теневым танкерным флотом; на слуху — изъятие российских активов. Уже готов ответ Москвы на все это, по крайней мере, об этом говорят официальные лица.

Следующий вопрос: изменит ли что-нибудь уход Зеленского, будет ли новый лидер Украины более лояльным Москве? Есть большие сомнения на этот счет.

Дмитрий Дризе