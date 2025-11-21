Бизнесмена из Магнитогорска заставили выплатить 65 млн рублей долгов

Магнитогорский предприниматель, занимающийся строительством жилых и нежилых зданий, выплатил 65 млн руб. долгов в рамках 28 исполнительных производств. Теперь он вновь свободно заниматься бизнесом, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Исполнительные производства были возбуждены для взыскания денег, полученных по частным займам у граждан. Кроме того, у бизнесмена были долги по кредитным и коммунальным платежам. Судебные приставы временно ограничили ему выезд из РФ, арестовали имущество, банковские счета и получили право требовать арендную плату со сдачи принадлежавшего предпринимателю помещения площадью 3,4 тыс. кв. м. В результате предпринятых действий бизнесмен несколько дней назад погасил всю задолженность.

Исполнительные производства окончены.