Подкормить Африку

В Аддис-Абебе состоялась международная конференция по вопросу обеспечения продовольственного суверенитета Африки. Голод остается острой проблемой для континента, усугубляясь не только изменениями климата, но и бесконечными военными конфликтами в этом регионе. С подробностями из столицы Эфиопии о том, как Россия содействует в решении продовольственной проблемы африканских стран и чем страны Черного континента помогают себе сами,— корреспондент “Ъ” Лусине Баласян.

Одной из основных целей конференции в Аддис-Абебе, собравшей 20–21 ноября более 250 представителей органов власти, бизнеса, научного сообщества и общественных организаций из России под эгидой Россотрудничества и при содействии российского Минсельхоза и МИДа, стало обсуждение и развитие договоренностей, которые были достигнуты на втором саммите Россия—Африка в 2023 году.

Как пояснил глава Россотрудничества Евгений Примаков, тогда президент РФ Владимир Путин и африканские лидеры «обозначили фундамент» совместной работы, теперь же необходимо «нацелиться на практику». И на этом пути одним из главных стал вопрос о том, как Россия содействует обеспечению продовольственного суверенитета континента.

Москва понимает, что для африканских партнеров особенно важен вопрос продовольственной безопасности, отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в приветственном слове, зачитанном российским послом в Эфиопии Евгением Терехиным. «Поэтому российские экономоператоры будут и впредь оказывать необходимое содействие в решении данной задачи»,— заверил глава российского МИДа.

При этом Россия уже многое сделала на этом пути и занимает лидирующие позиции в обеспечении Африки необходимым продовольствием, отметил следом Евгений Терехин. «Доля отечественной продукции агропрома в физическом выражении превышает 14% от всего объема африканского продовольственного импорта. На российские поставки приходится более трети импортируемых странами континента пшеницы, ячменя и подсолнечного масла. В ежегодном эквиваленте объем поставок российской сельскохозяйственной продукции в Африку — более 20 млн тонн»,— рассказал посол.

Как напомнил Евгений Терехин, продолжаются и гуманитарные поставки. Например, в январе 2025 года в координации с ООН Москва направила более 1,6 т зерна для поддержки южносуданских беженцев в регионе Гамбела.

По оценкам ООН, поставки из России покрыли от 6% до 20% годовой потребности отдельных африканских государств в пшенице.

Впрочем, проблема с пропитанием в Африке по-прежнему остается нерешенной. В видеообращении к участникам конференции региональный директор Международного комитета Красного Креста (МККК) в странах Африки Патрик Юссеф назвал среди ключевых причин нехватки продовольствия помимо изменения климата вооруженные конфликты и политическую нестабильность.

«На африканском континенте ведется 50 активных вооруженных конфликтов. Это примерно 40% от общего числа вооруженных конфликтов в мире,— отметил он.— Только в Мозамбике из-за наземных мин производство продовольствия в пострадавших районах сократилось более чем на 25%. Неразорвавшиеся и брошенные боеприпасы, оставшиеся после войны 2020–2022 годов, привели к массовому загрязнению пахотных земель в северной части Эфиопии»,— пояснил директор МККК в странах Африки.

По данным ООН, в 2024 году в Африке с проблемой голода столкнулось более 20% населения — 307 млн человек. В 2030 году, по прогнозам организации, от постоянной нехватки еды по всему миру будут страдать уже 512 млн человек, при этом 60% из них — в Африке.

В этих условиях в задачи МККК входят обеспечение базовых потребностей жителей Африки: еда и медикаменты, рассказал “Ъ” руководитель делегации МККК при Африканском союзе Брюс Бибер. «Наращивание потенциала местных жителей — ключевой аспект этой работы. Необходимо дать возможность жителям континента обеспечивать свои семьи и сообщества»,— пояснил господин Бибер.

Для решения этих вопросов в январе этого года Африканский союз принял Кампальскую декларацию, в которой стороны договорились об амбициозных целях:

к 2035 году увеличить производство агропродовольственной продукции на 45%;

обеспечить, чтобы 60% населения могли позволить себе здоровое питание;

сократить на 50% число людей, живущих в крайней нищете.

Комплексный план развития сельского хозяйства в Африке на 2026–2035 годы (CAADP) предусматривает, в частности, инвестирование государственных и частных средств в размере $100 млрд к 2035 году с целью развития внутренней продовольственной системы.

Удачные примеры инвестиционных продовольственных программ есть и сейчас. К примеру, в Эфиопии в рамках Глобальной программы сельского хозяйства и продовольственной безопасности (GAFSP) при помощи Всемирного банка и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций удалось повысить урожайность на наделах почти 700 тыс. фермеров, увеличив заодно и их доходы.

Но на фоне масштаба проблемы ее успешное решение на всем континенте в ближайшее десятилетие пока вызывает больше сомнений, нежели оптимизма.

Лусине Баласян