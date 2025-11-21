АО «Транснефть-Приволга» представило два новых судна-бонопостановщика

АО «Транснефть-Приволга» ввело в эксплуатацию два судна-бонопостановщика в Самаре. Новые суда назвали «Артем Аверьянов» и «Юрий Макарцев» — в честь сотрудников компании, погибших в зоне спецоперации.

Суда проекта RBT.2006 предназначены для локализации разливов нефти с помощью боновых заграждений. Они оснащены современными системами навигации и видеонаблюдения, что позволяет эффективно реагировать на аварийные ситуации. Бонопостановщики произвели на судостроительном комплексе «Р-Флот» в Нижегородской области с использованием отечественного оборудования и материалов.

Генеральный директор АО «Транснефть-Приволга» Дмитрий Бузлаев отметил, что в компании реализовали серьезный проект, который дает старт дальнейшему развитию вопросов безопасности критически важной инфраструктуры объектов трубопроводного транспорта. «Никакие санкции и ограничения не могут препятствовать решению важной и сложной задачи. Будем двигаться вперед, повышать безопасность и подтверждать свои результаты и необходимые компетенции. Я искренне хотел бы поблагодарить родителей и родственников наших героев за поддержку инициативы сотрудников нашего предприятия по присвоению первым судам имен защитников Отечества», — отметил Дмитрий Бузлаев.

Андрей Сазонов