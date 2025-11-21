Бюджет Челябинска на 2026 год запланирован с дефицитом 595 млн рублей

Челябинская городская дума опубликовала проект бюджета регионального центра на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Запланирован дефицит размере 595,4 млн руб., указано на сайте думы.

Согласно проекту, доходы бюджета в 2026 году составят 67,8 млрд руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов — 37,6 млрд руб. Расходы в запланированы в сумме 68,4 млрд руб. По сравнению с утвержденными показателями бюджета на 2025 года доходы и расходы увеличатся на 12%.

Прогнозируется, что в 2027 году бюджет будет профицитным — 1,1 млрд руб., а в 2028-ом доходы и расходы сравняются.

4 декабря в администрации Челябинска состоятся публичные слушания по проекту бюджета города на 2026-2028 годы.

Виталина Ярховска