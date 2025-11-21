В Татарстане отменили режим беспилотной опасности. Об этом в 09:16 сообщило МЧС России.

В Татарстане спустя пять часов сняли режим беспилотной опасности

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „беспилотная опасность“ отменен», — говорится в сообщении.

Режим был введен в 04:19 и действовал пять часов. В этот период на два с половиной часа были введены ограничения на работу аэропорта Казани и на два часа — аэропорта Нижнекамска.

