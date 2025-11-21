Пригородный поезд Ульяновск — Казань перевез с начала года более 43 тысяч человек

С начала 2025 года пригородные поезда между Ульяновском и Казанью перевезли 43,6 тыс. пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поезда отправляются из Ульяновска в 07:55 (MSK+1) по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям, прибывая в Казань в 11:30 (MSK). В обратном направлении выезд во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:19 (MSK) , с прибытием в Ульяновск в 19:58 (MSK+1).

В пути поезда делают остановки на станциях Зеленый Дол, Свияжск, Албаба, Утяшки, Кубня, Шушерма, Куланга, Карамасары, Ключи, Каратун, Кильдуразы, Черки-Кильдуразы, Лощи, Буа (Буинск), Бюрганы, Бурундуки, Елхово, Цильна, Лаишевка и Ульяновск-3.

Андрей Сазонов