Эвакуатор насмерть сбил подростка в деревне Яльгелево, водитель задержан

Трагическое дорожное происшествие со смертельным исходом произошло вечером 20 ноября в деревне Яльгелево Ломоносовского района Ленинградской области, где эвакуатор насмерть сбил подростка. ДТП случилось в 19:25 возле дома 1 по улице Голованова, сообщили в региональном ГУ МВД.

Было установлено, что 54-летний водитель, управляя эвакуатором Isuzu Forward, случайно зацепил «лапой» автомобиля 12-летнего подростка, который шел по тротуару, после чего с места аварии скрылся. В результате ДТП подросток скончался на месте происшествия.

Через час водитель был задержан сотрудниками Госавтоинспекции в этой же деревне по месту жительства. Правоохранители выяснили, что мужчина 39 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД.

По факту аварии следственными органами возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Андрей Цедрик