Виктора Шестакова переизбрали главой Сарапула. Такое решение местная гордума приняла единогласно, сообщил в Telegram руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев. Господин Шестаков будет руководить городом еще пять лет.

Виктор Шестаков окончил Удмуртский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление» в 2007 году. Он начал свою карьеру в 2003 году как музыкальный руководитель и преподаватель в Сарапульском промышленно-экономическом техникуме. Затем работал в управлении спорта и молодежной политики города, занимая должности начальника отдела по делам молодежи и начальника сектора организационно-кадровой работы.

С 2008-го по 2014 годы возглавлял спортивно-оздоровительный комплекс «Энергия», а затем стал заместителем начальника управления экономики. В 2015 году занял должность заместителя главы администрации города по социальной сфере. Впервые главой города Виктор Шестаков стал в 2020 году. Прошлый градоначальник Александр Ессен объявил о своей отставке в связи с избранием депутатом Сарапульской гордумы.

Анастасия Лопатина