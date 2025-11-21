В Пермском крае скорректируют порядок использования беспилотников

В Пермском крае может быть введен уведомительный порядок использования беспилотных воздушных судов. Это предусматривает проект указа губернатора Дмитрия Махонина. Документ размещен на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Фото: пресс-служба АО «Пермский завод "Машиностроитель"»

Как указано в документе, пользователи беспилотников будут обязаны не менее чем за один час до начала полета должны уведомлять территориальные отделы полиции и Единой дежурно-диспетчерской службы о типе беспилотного воздушного судна, времени и месте запуска, зоне полета и его продолжительности.

Также документ предусматривает отмену указа губернатора от 19 июня 2023 года о запрете использования беспилотных воздушных судов на территории Пермского края. Ограничения касались лишь частных пользователей БПЛА и не распространялись на государственные структуры.