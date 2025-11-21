Из Челябинска 29 ноября запустят мультимодальный маршрут до «Солнечной долины»

Мультимодальный маршрут из Челябинска до горнолыжного комплекса «Солнечная долина» в Миассе возобновит работу на следующей неделе. Первый рейс отправится 29 ноября, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Мультимодальный маршрут включает проезд на электричке до Миасса и на автобусе до «Солнечной долины», а также прокат горнолыжного снаряжения и пропуск на склон. Он будет работать по выходным и праздничным дням. Общее время в пути составит 1 час и 50 минут.

Отправление с пригородного вокзала Челябинска в Миасс стартует в 8:45. Уже в 10:35 пассажиры прибудут в «Солнечную долину». Обратно автобус до вокзала отправится в 16:20. В Челябинск пассажиры вернутся уже в 18:35.

Впервые мультимодальный маршрут из Челябинска до ГЛК «Солнечная долина» разработали и запустили в 2017 году.

Ольга Воробьева