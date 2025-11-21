«Трактор» проиграл «Амуру» и потерпел четвертое поражение подряд

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» уступил хабаровскому «Амуру» со счетом 4:6. У «черно-белых» это уже четвертое поражение подряд.

Матч прошел 20 ноября на в Челябинске. В составе «Тракторы» шайбами отличились Андрей Прибыльский, Егор Коршков, Андрей Светлаков и Джошуа Ливо. Из «Амура» голы забили Артем Шварев, Алекс Гальченюк и Кирилл Петьков, оформившие по дублю, и Кирилл Ураков.

На следующем матче 26 ноября на своем льду «Трактор» примет «Шанхайских драконов».

Ольга Воробьева