В Оренбуржье суд отказал в УДО создателю банды убийц таксистов и силовиков

Приговоренный к пожизненному заключению из Оренбуржья не смог добиться своего условно-досрочного освобождения. Соль-Илецкий районный суд отказал заключенному в удовлетворении ходатайства об УДО. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Осужденный провел более 25 лет в тюрьме за создание банды, убийство четырех таксистов и трех милиционеров. На заседании, где рассматривалось ходатайство об УДО, заключенный пытался убедить суд в своем раскаянии. Но представитель прокуратуры отметил, что за время пребывания в тюрьме осужденный неоднократно нарушал порядок. В связи с этим суд отказался удовлетворять просьбу заключенного.

Георгий Портнов