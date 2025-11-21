Фитнес-тренер организовал канал поставок анаболиков в Красноярск

Красноярские полицейские выявили канал поставок анаболиков, который организовал 35-летний фитнес-тренер. Об этом сообщил Telegram-канал регионального главка МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

По данным ведомства, фитнес-тренер приобрел в Санкт-Петербурге партию рецептурных медикаментов для набора мышечной массы и повышения выносливости и занялся их перепродажей. Правоохранители задержали спортивного инструктора и его постоянного покупателя. У продавца во время обыска по месту жительства они нашли более 15 кг сильнодействующих веществ, у покупателя обнаружили приобретенные препараты общей массой около 63 г.

Расследование установило, что фитнес-тренер реализовывал сильнодействующие вещества вместе со своим приятелем — уроженцем одной из стран ближнего зарубежья. По месту проживания иностранца оперативники изъяли 25 коробок с препаратами массой свыше 4 кг. Таким образом, общая масса изъятого составила свыше 20 кг.

В отношении троих подозреваемых завели 15 уголовных дел по ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный сбыт сильнодействующих веществ, максимальная санкция — восемь лет лишения свободы).

Илья Николаев