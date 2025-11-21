Мост через реку Синару в Каслинском округе признали памятником культуры

Двухарочный каменный мост бывшего села Юго-Конево Каслинского округа через реку Синару включили в государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения, сообщает пресс-служба госкомитета охраны памятников Челябинской области.

Мост сооружен в 1899 году предположительно по проектам академика архитектуры Юлия Дютеля. Он соединил две железные дороги на тракте Баженово — Маук. Объект построили не прямо над рекой, а в котловане на правом берегу. Здесь прорыли каналы с обеих сторон, чтобы перенаправить течение под мост, старое русло засыпали камнем и глиной. Строительными материалами стали тесаный плитняк и бут с металлическими связями. Мост находился на главной улице села, где стояли также церковь, больница, школа с интернатом и клуб.

В 1957 году взрыв на химкомбинате «Маяк» привел к радиационному заражению обширной территории, и Юго-Конево оказалось на оси Восточно-Уральского радиоактивного следа. Вскоре началось принудительное переселение жителей. Мост остался единственным в Челябинской области сохранившимся каменным мостом дореволюционной постройки такой конструкции.

Виталина Ярховска