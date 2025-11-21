Алтайская короткометражка стала лучшей на кинофестивале «Победили вместе»

Фильм алтайских кинематографистов «Детство и война» признан лучшей короткометражкой XX Международного кинофестиваля документальных фильмов «Победили вместе» имени Владимира Меньшова, который прошел в Сочи. Режиссером картины выступил Владимир Кузнецов.

Фильм «Детство и война» участвовал в международной программе «Память». Как рассказали в министерстве культуры Алтайского края, фильм рассказывает о жителях региона, переживших в детстве оккупацию, концлагерь, тяжелую работу в колхозе.

В кинофестивале в этом году приняли участие режиссеры из 45 стран. Более 30 картин были посвящены Великой Отечественной войне. Эта тема оказалась актуальной для документалистов из Китая, США, Греции, Болгарии, Беларуси, Южной Кореи.

Михаил Кичанов