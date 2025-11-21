Алтайская короткометражка стала лучшей на кинофестивале «Победили вместе»
Фильм алтайских кинематографистов «Детство и война» признан лучшей короткометражкой XX Международного кинофестиваля документальных фильмов «Победили вместе» имени Владимира Меньшова, который прошел в Сочи. Режиссером картины выступил Владимир Кузнецов.
Фильм «Детство и война» участвовал в международной программе «Память». Как рассказали в министерстве культуры Алтайского края, фильм рассказывает о жителях региона, переживших в детстве оккупацию, концлагерь, тяжелую работу в колхозе.
В кинофестивале в этом году приняли участие режиссеры из 45 стран. Более 30 картин были посвящены Великой Отечественной войне. Эта тема оказалась актуальной для документалистов из Китая, США, Греции, Болгарии, Беларуси, Южной Кореи.