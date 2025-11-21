Бастрыкин взял на контроль расследование стычки многодетной матери с мигрантами в Самаре

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании инцидента с участием мигрантов и многодетной матери на парковке в Самаре. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Перед этим в интернете появилось видео с сообщениями о том, что мигранты повредили машину многодетной матери на подземного паркинге в Парковом переулке. Конфликт произошел из-за того, что женщина не смогла договориться с матерью одного из приезжих насчет парковочных мест, в итоге ее автомобиль перекрыл выезд другой машине.

После этого многодетная мать обнаружила на своем транспорте повреждения и вызвала полицию на место. В ответ на это родственники и знакомые другой автомобилистки окружили звонившую и стали угрожать ей. СУ СКР по Самарской области начало проверку на предмет хулиганства.

