Жителя Томской области задержали по подозрению в пособничестве терроризму

В Томской области задержан местный житель. Его подозревают в финансировании террористической деятельности, сообщает УМВД региона в Telegram-канале.

По предварительной информации, в январе 2023 года подозреваемый перевел деньги на счет запрещенной на территории РФ организации, признанной экстремистской и террористической.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о пособничестве террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК). Задержанный оправлен под домашний арест.