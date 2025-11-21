JAECOO J7 Лимитированная версия: Искусство выделяться. В честь двухлетия бренда в России

Два года в России – срок достаточный, чтобы заявить о себе. Но для JAECOO это стало поводом не для отчета, а для подарка своим поклонникам. Представляем JAECOO J7 Лимитированную версию – автомобиль, в котором каждая линия, каждая технология и каждая деталь подчеркивают исключительность своего владельца. Это не просто обновление, это квинтэссенция стиля и технологий, воплощенная в металле.

Внешность, которая говорит до вас

Первое, что цепляет взгляд – это обновленная решетка радиатора с узором, напоминающим пчелиные соты. Это не просто дизайнерский ход, это визитная карточка, символ собранности и мощи. Лаконичный логотип, скрытые выхлопные трубы и автоматические дверные ручки, которые не боятся русских морозов, формируют безупречно чистый и мощный силуэт.

Но узнаваемость – это наследие. Мощная светодиодная оптика с уникальным световым узором, выразительная палитра цветов и стремительные 18-дюймовые диски выдают в нем представителя глобальной элиты JAECOO. Это автомобиль, который не кричит о своей стоимости, но безошибочно указывает на ваш безупречный вкус.

Пространство, где рождается гармония

Откройте дверь – и вас встретит мир современного минимализма и продуманного до мелочей комфорта. Доминантой салона становится 13,2-дюймовый сенсорный дисплей – ваш главный проводник в мире технологий. Под его управлением – флагманский 8-ядерный процессор Snapdragon 8155. Скорость и плавность, к которым вы привыкли в своем смартфоне, теперь окружают вас в дороге.

Большая панорамная крыша наполняет салон светом, создавая ощущение простора и свободы. А кресла с подогревом, вентиляцией и декоративной строчкой подчеркивают: здесь все создано для вашего удовольствия. Даже багажник открывается сам – просто подойдите к нему с ключом в кармане.

Уверенность, которая не зависит от маршрута

Российские реалии – не повод ограничивать себя. С клиренсом 186 мм и защитой из неокрашенного пластика JAECOO J7 LE дает вам свободу выбора. Загородный дом, парковка с крутым въездом, легкое бездорожье – теперь это не препятствия, а часть вашего пути.

Сердце этого кроссовера – современный турбированный двигатель 1,5 л в паре с роботизированной трансмиссией 6DCT. Это 147 л. с. мощности и 210 Н·м крутящего момента, которые дарят вам уверенный разгон и полный контроль над дорогой. А элегантный селектор КПП и шайба выбора режимов движения превращают каждую поездку в захватывающее приключение.

Безопасность как проявление заботы

Мы понимаем, что настоящая роскошь – это чувство защищенности. Кузов из высокопрочной оцинкованной стали, шесть подушек безопасности и интеллектуальные системы ADAS – ваш надежный помощник в любой ситуации. А система панорамного обзора на 540° буквально делает кузов прозрачным, избавляя от стресса при парковке и маневрировании.

Эксклюзивные преимущества: больше, чем просто гарантия

Став владельцем JAECOO J7 Limited Edition, вы получаете не просто автомобиль, а членство в клубе избранных.

Семь лет поддержки: До 200 тыс. км вы полностью застрахованы от забот благодаря официальному сервису и оригинальным запчастям.

Автоконсьерж: Мы берем на себя рутину поездок в сервис, экономя ваше время.

Помощь на дорогах: Профессиональное решение любых проблем в пути.

Закрытый автоклуб: Прямая связь с единомышленниками и эксклюзивные мероприятия.

JAECOO J7 Лимитированная версия – это автомобиль для тех, кто ценит в машине не только техническое совершенство, но и характер, статус и бескомпромиссный подход к деталям. Официальный дилерский центр JAECOO в Перми – «САТУРН-Р-АВТО» – приглашает вас на тест-драйв.

Выбирайте не просто новую модель. Выбирайте искусство выделяться.

Адрес: г. Пермь, ул. Спешилова, 104.

Телефон для записи на тест-драйв: +7 (342) 250-22-00.

Узнайте больше на сайте: clck.ru/3Q4Am6

ООО "Сатурн-Р-АВТО"