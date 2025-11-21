Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Владелец Камского пароходства может стать Почетным гражданином Прикамья

Председателю совета директоров ПАО «Судоходная компания “Камское речное пароходство”» Михаилу Антонову могут присвоить звание «Почетный гражданин Пермского края». Как сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край», соответствующее предложение в краевое заксобрание внес губернатор Дмитрий Махонин.

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Звание почетного гражданина господину Антонову предлагается присвоить за значительные заслуги в развитии внутреннего водного транспорта в Пермском крае и активную благотворительную деятельность. Решение о присвоении звания депутаты заксобрания примут на ноябрьском пленарном заседании.

Михаил Антонов — крупный в Перми бизнесмен, владеет Камским речным пароходством, а также рядом компаний, связанных с речными перевозками, АО «Чайковский порт» и базой флота в Заозерье.