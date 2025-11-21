В Татарстане четвертый час действует режим беспилотной опасности
В Татарстане был введен режим беспилотной опасности. Уведомление об этом в 04:19 поступило в приложение МЧС России.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
В 04:34 пресс-служба Росавиации уведомила, что введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов для работы аэропорта Казани, а в 04:59 — Нижнекамска (Бегишево). Сейчас ограничения сняты.
Накануне, 20 ноября, в Татарстане вводили режим беспилотной опасности, который продлился три с половиной часа.