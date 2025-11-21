Фестиваль «Книжная Сибирь-2025» открылся в Новосибирске

На площадке ГПНТБ в Новосибирске стартовал трехдневный международный фестиваль «Книжная Сибирь». Основными событиями мероприятия станут книжная выставка-ярмарка, региональный книжный форум — программа для специалистов книжного дела, культурологов, писателей, издателей, библиотекарей, иллюстраторов и книгораспространителей, II Межрегиональный фестиваль детской книги «Сибирский воробей», рассказали в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Особое внимание организаторы фестиваля уделили сибирской культуре. В программу включены презентации книг, повествующих о природе, истории и традициях Сибири, а также мероприятия, касающиеся краеведения и народных промыслов.

«Особую значимость фестивалю придает его фокус на сибирской идентичности. Мы представляем миру наших выдающихся авторов, нашу богатейшую историю, природу и народные промыслы»,— отметил на открытии «Книжной Сибири» замминистра культуры Новосибирской области Владимир Деев.

Ожидается, что в фестивале примут участие более 30 российских и зарубежных писателей.

Михаил Кичанов