Двое пермских бизнесменов предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве

В Дзержинском суде Перми рассмотрят уголовное дело в отношении бизнесменов, пытавшихся дать взятку сотрудникам СИЗО №1 Перми с целью облегчения условий содержания одного из предпринимателей. По данным портала Properm.ru, речь идет о владельце пермского «Треста №6» Сергее Микове.

По версии следствия, двое пермских бизнесменов предложили представителю господина Микова стать посредниками в передаче взятки сотрудникам СИЗО №1, чтобы последние облегчили условия содержания владельца треста. При этом передавать деньги сотрудникам СИЗО они не собирались, решив их присвоить. В июле 2025 года один из бизнесменов получил муляж в виде 1 млн руб., поскольку взяткодатель действовал в рамках оперативного мероприятия под контролем правоохранительных органов. После этого фигурантам было предъявлено обвинение в мошенничестве.

1 июля 2025 года господин Миков был признан Ленинским судом Перми виновным в даче взятки в особо крупном размере Ирине Чирковой, которая на момент совершения преступления была начальником управления капитального строительства администрации Перми. Бизнесмен передал ей 5,45 млн руб. за оказание помощи в приемке со стороны заказчика объектов, которые ООО строило в рамках муниципальных контрактов. 9 сентября краевой суд оставил приговор без изменения.