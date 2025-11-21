По делу о гибели семи человек при ДТП в Прикамье назначены экспертизы

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного после столкновения автобуса с грузовиком, назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы. Об этом «Ъ-Прикамье» в ответ на запрос сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, трагедия произошла вечером 14 ноября на территории Кунгурского муниципального округа в районе деревни Черепахи. Автомобиль «Соболь» с пассажирами оказался на стороне встречного движения и столкнулся с большегрузом. В результате семь человек погибли, двенадцать получили травмы различной степени тяжести.

По данному происшествию Кунгурским межрайонным следственным отделом СУ СКР возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание опасных услуг, повлекшее смерть двух и более лиц) и ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц). Как пояснили в следственном управлении, потерпевшими по делу признаны родственники погибших, а также лица, получившие травмы в ДТП.