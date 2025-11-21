В Конгрессе США одобрили законопроект об отмене ограничений на поставки СПГ

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который отменяет действующие ограничения на импорт и экспорт сжиженного природного газа. Трансляцию с заседания вел телеканал C-SPAN. Теперь законопроект отправят на утверждение в Сенат, а после — президенту США.

Инициатива называется «О раскрытии внутреннего потенциала нашего СПГ». Ее поддержали 217 конгрессменов, против проголосовали 188 членов палаты представителей. Законопроект отменяет ограничения на поставки природного газа, а также наделяет Федеральную энергетическую комиссию (FERC) правом одобрять или отклонять заявки на строительство, размещение, эксплуатацию или расширение объектов по экспорту газа из США в другие страны или по импорту СПГ из других стран.

США экспортируют газ в Европу, Азию и страны Латинской Америки. По данным Евростата, доля США в общем импорте СПГ в 2024 году составила 45%. В ноябре заместитель министра энергетики США Джеймс Дэнли заявлял, что страна за последний год удвоила экспорт природного газа до 368 млн кубометров. По его словам, власти планируют удвоить этот показатель в течение четырех-шести лет.