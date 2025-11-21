«ИТеК ББМВ» предлагает решение для измерения температуры в труднодоступных местах оборудования

Приборостроительная компания «ИТеК ББМВ» расширила номенклатуру термопреобразователей сопротивления ТС ЭнИ-300, исполнив их с кабельной монтажной частью. Ее можно изгибать по длине, что позволит измерить температуру в труднодоступных местах и оборудовании со сложной геометрией.

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «ИТеК ББМВ»

ТС ЭнИ-300 с кабельной монтажной частью допускается изгибать, выполняя следующие условия:

первый изгиб должен быть расположен на расстоянии не менее 70мм от рабочего торца;

диаметр изгиба кабеля должен быть не менее пяти диаметров кабеля, т.е. с учетом диаметра кабеля 4,5мм изгибать монтажную часть без повреждения оболочки можно с диаметром 22,5мм.

Кабельная монтажная часть реализована для исполнений:

бескорпусные:

ТС ЭнИ-300 ТСП-03 исп.01 с выводами;

ТС ЭнИ-300 ТСП-03 исп.02 с удлинительным кабелем

кабельные корпусные:

с монтажной частью без защитной арматуры ТС ЭнИ-300 ТСП-05 исп. 01- без монтажного штуцера, 02- с неподвижным монтажным штуцером и 03- с подвижным штуцером.

ТС ЭнИ-300 ТСП с кабельной монтажной частью изготавливаются из кабеля с никелевыми жилами в стальной оболочке с минеральной изоляцией применением платиновых чувствительных элементов Pt100 или 100П со следующими техническими характеристиками:

диапазон измеряемых температур от -196 до +600°С ;

; схема внутренних соединений Pt100 (или 100П) выполняется по 4-х проводной схеме ;

; диаметр кабельной монтажной части — 4,5мм .

. для ТС ЭнИ-300 ТСП-05 исп.01, 02 и 03 возможен монтаж в корпус соединительной головки измерительного преобразователя ПИ, ПИ-М с выходным сигналом 4-20мА или ПИ-М-Н с выходным сигналом 4-20мА/HART (7 версия) , а применяя для этих исполнений корпус 11 будет доступна ЖК-индикация текущих значений измеряемой температуры;

или ПИ-М-Н с выходным сигналом , а применяя для этих исполнений корпус 11 будет доступна ЖК-индикация текущих значений измеряемой температуры; длина монтажной части 40 000мм. Изготовление с большей длиной монтажной части возможно после дополнительного согласования.

С учетом длины монтажной части до 40 тыс. мм ТС ЭнИ-300 ТСП с кабельной монтажной частью нашли применение для изменения температуры на большой глубине в резервуарах, шахтах, колодцах.

Если на объекте предусмотрена технологическая труба, то возможна установка ТС ЭнИ-300 ТСП-05 в технологическую трубу.

Исполнение ТС ЭнИ-300 Pt100 с кабельной монтажной частью — это вариант импортозамещения термопреобразователей сопротивления с НСХ-Pt100 аналогичных исполнений производства JUMO, WIKA, Endress+Hauser, Rosemount и других.

Таким образом, применение ТС ЭнИ-300 ТСП с кабельной монтажной частью позволит решить сложные задачи при измерении температуры с учетом требований технологического процесса.

Служба техподдержки ответит на вопросы по применению и выбору ТС ЭнИ-300 ТСП с кабельной монтажной частью для Ваших задач.

Обращайтесь по телефону +7 (351) 239-11-01 доб. 3 или по почте — support@en-i.ru.

ООО «ИТеК ББМВ»