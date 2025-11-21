«ИТеК ББМВ» предлагает решение для измерения температуры в труднодоступных местах оборудования
Приборостроительная компания «ИТеК ББМВ» расширила номенклатуру термопреобразователей сопротивления ТС ЭнИ-300, исполнив их с кабельной монтажной частью. Ее можно изгибать по длине, что позволит измерить температуру в труднодоступных местах и оборудовании со сложной геометрией.
Фото: предоставлено пресс-службой ООО «ИТеК ББМВ»
ТС ЭнИ-300 с кабельной монтажной частью допускается изгибать, выполняя следующие условия:
- первый изгиб должен быть расположен на расстоянии не менее 70мм от рабочего торца;
- диаметр изгиба кабеля должен быть не менее пяти диаметров кабеля, т.е. с учетом диаметра кабеля 4,5мм изгибать монтажную часть без повреждения оболочки можно с диаметром 22,5мм.
Кабельная монтажная часть реализована для исполнений:
бескорпусные:
- ТС ЭнИ-300 ТСП-03 исп.01 с выводами;
- ТС ЭнИ-300 ТСП-03 исп.02 с удлинительным кабелем
кабельные корпусные:
с монтажной частью без защитной арматуры ТС ЭнИ-300 ТСП-05 исп. 01- без монтажного штуцера, 02- с неподвижным монтажным штуцером и 03- с подвижным штуцером.
ТС ЭнИ-300 ТСП с кабельной монтажной частью изготавливаются из кабеля с никелевыми жилами в стальной оболочке с минеральной изоляцией применением платиновых чувствительных элементов Pt100 или 100П со следующими техническими характеристиками:
- диапазон измеряемых температур от -196 до +600°С;
- схема внутренних соединений Pt100 (или 100П) выполняется по 4-х проводной схеме;
- диаметр кабельной монтажной части — 4,5мм.
- для ТС ЭнИ-300 ТСП-05 исп.01, 02 и 03 возможен монтаж в корпус соединительной головки измерительного преобразователя ПИ, ПИ-М с выходным сигналом 4-20мА или ПИ-М-Н с выходным сигналом 4-20мА/HART (7 версия), а применяя для этих исполнений корпус 11 будет доступна ЖК-индикация текущих значений измеряемой температуры;
- длина монтажной части 40 000мм. Изготовление с большей длиной монтажной части возможно после дополнительного согласования.
С учетом длины монтажной части до 40 тыс. мм ТС ЭнИ-300 ТСП с кабельной монтажной частью нашли применение для изменения температуры на большой глубине в резервуарах, шахтах, колодцах.
Если на объекте предусмотрена технологическая труба, то возможна установка ТС ЭнИ-300 ТСП-05 в технологическую трубу.
Исполнение ТС ЭнИ-300 Pt100 с кабельной монтажной частью — это вариант импортозамещения термопреобразователей сопротивления с НСХ-Pt100 аналогичных исполнений производства JUMO, WIKA, Endress+Hauser, Rosemount и других.
Таким образом, применение ТС ЭнИ-300 ТСП с кабельной монтажной частью позволит решить сложные задачи при измерении температуры с учетом требований технологического процесса.
Служба техподдержки ответит на вопросы по применению и выбору ТС ЭнИ-300 ТСП с кабельной монтажной частью для Ваших задач.
Обращайтесь по телефону +7 (351) 239-11-01 доб. 3 или по почте — support@en-i.ru.
ООО «ИТеК ББМВ»
Реклама