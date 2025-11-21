В Красноярске суд ждет студентку за поджог банкомата по приказу мошенников

Свердловский райсуд Красноярска рассмотрит уголовное дело студентки педагогического вуза, которая подожгла банкомат по приказу телефонных мошенников. По ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества с причинением значительного ущерба) ей грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок. Банк предъявил ей иск на 620 тыс. руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказали в прокуратуре края, в конце прошлого года 19-летней студентке позвонил мошенник, который представился специалистом Центробанка. Звонивший убедил девушку, что ее родители оказывают финансовую помощь одной из недружественных стран, а чтобы помочь им избежать уголовной ответственности, следовало поджечь автомобили одного из отделов полиции.

Следуя инструкциям, студентка купила канистру, наполнила ее бензином, а когда пришла к отделу полиции, транспорта там не оказалось. Об этом студентка сообщила «специалисту», который перенаправил ее к банкомату на ул. 60 лет Октября. Девушка подожгла банкомат, при этом сама получила сильные ожоги и была госпитализирована.

Илья Николаев