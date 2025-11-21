РЖД восстановило движение поездов на перегоне у границы Прикамья и Свердловской области

Движение поездов на перегоне Шамары — Кордон Свердловской железной дороги восстановлено. Ранее оно было прервано из-за возгорания вагонов-цистерн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФПК РЖД Фото: ФПК РЖД

Как сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании, 20 ноября в 19:45 было открыто движение поездов по одному пути на перегоне Шамары — Кордон Свердловской железной дороги. Первый пассажирский поезд №86 Москва — Серов проследовал по участку в 20:28.

Курсирование поездов организовано по временному графику в реверсивном режиме. Работы по восстановлению движения по соседнему пути продолжаются.

Возгорание и сход девяти вагонов-цистерн с газовым конденсатом грузового поезда произошло на перегоне Шамары — Кордон двухпутного электрифицированного участка Пермь — Кузино 19 ноября в 17:47. Пожар был ликвидирован 20 ноября в 01:23. В результате происшествия пострадавших нет, возгорания лесного массива не зафиксировано. Повреждено 400 м контактной сети и железнодорожные пути в обоих направлениях, а также железобетонный мост. Из-за ЧП было задержано движение 14 пассажирских поездов.