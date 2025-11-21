Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
обновлено 07:29

В Куеде повысили выплаты за привлечение контрактников на СВО

В Куединском округе увеличили выплату за привлечение контрактников для участия в специальной военной операции (СВО). Как сообщает телеграм-канал «На местах», такое решение приняли депутаты местной думы. 

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Размер выплаты составит 250 тыс. руб. за каждого привлеченного гражданина России из другого региона, иностранного гражданина или лица без гражданства, заключившего контракт с Минобороны РФ в пункте отбора, военном комиссариате Чернушинского и Куединского районов.

Ранее эта сумма составляла 200 тыс. руб.

Выплаты будут осуществляться из резервного фонда администрации округа. 