В Куеде повысили выплаты за привлечение контрактников на СВО

В Куединском округе увеличили выплату за привлечение контрактников для участия в специальной военной операции (СВО). Как сообщает телеграм-канал «На местах», такое решение приняли депутаты местной думы.

Размер выплаты составит 250 тыс. руб. за каждого привлеченного гражданина России из другого региона, иностранного гражданина или лица без гражданства, заключившего контракт с Минобороны РФ в пункте отбора, военном комиссариате Чернушинского и Куединского районов.

Ранее эта сумма составляла 200 тыс. руб.

Выплаты будут осуществляться из резервного фонда администрации округа.