обновлено 07:29
В Куеде повысили выплаты за привлечение контрактников на СВО
В Куединском округе увеличили выплату за привлечение контрактников для участия в специальной военной операции (СВО). Как сообщает телеграм-канал «На местах», такое решение приняли депутаты местной думы.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Размер выплаты составит 250 тыс. руб. за каждого привлеченного гражданина России из другого региона, иностранного гражданина или лица без гражданства, заключившего контракт с Минобороны РФ в пункте отбора, военном комиссариате Чернушинского и Куединского районов.
Ранее эта сумма составляла 200 тыс. руб.
Выплаты будут осуществляться из резервного фонда администрации округа.