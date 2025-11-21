Сингапур прогнозирует рост экономики в 2025 году на 4% за счет спроса на ИИ

Министерство торговли Сингапура в пятницу повысило прогноз экономического роста на 2025 год до 4% против предыдущего августовского прогноза в 1,5%—2,5%, передает AFP. Повышению ожиданий способствовали более высокие показатели в третьем квартале (рост 4,2%). Минфин страны выделил успехи в производстве, оптовой торговле и финансовых услугах.

Кластер электроники вырос на 6,1%, чему способствовал резкий рост спроса на полупроводники, серверы и комплектующие для ИИ. Рост в секторе оптовой торговли был, в основном, обусловлен высокими объемами продаж машинного оборудования, что также связано с высоким мировым спросом на электронику с ИИ. Производство биомедицинских товаров, включая фармацевтические препараты, увеличилось на 8,9%.

«Дальнейшая деэскалация торговой напряженности в последние месяцы» после продления торгового перемирия между США и Китаем до ноября 2026 года также способствовала росту. В то же время, введение президентом США Дональдом Трампом тарифов на полупроводники и фармацевтические препараты «происходит медленнее, чем ожидалось ранее», говорится в сообщении.

На 2026 год министерство дает более скромный прогноз — замедление темпов до 1—3% произойдет из-за ожидаемого ослабления мировой экономики, поскольку последствия американской тарифной политики станут более выраженными.

Эрнест Филипповский