Японский экспорт в США в октябре из-за пошлин Трампа сократился еще на 3,1%

Объем поставок японских товаров в США в октябре уменьшился на 3,1% к аналогичному периоду прошлого года, до $11,1 млрд, спад длится седьмой месяц подряд, пишет ТАСС со ссылкой на статистический доклад японского Минфина.

Сокращение экспорта вызвало уменьшение продаж автомобилей, на поставки которых администрация президента США Дональда Трампа ввела повышенные пошлины для выравнивания торгового баланса. Экспорт японских автомобилей в США в октябре сократился на 7,5% к октябрю прошлого года. При этом, США по-прежнему имеют дефицит в торговле с Японией. В октябре он сократился на 33,6% в годовом исчислении, до почти $3,4 млрд.

В июле Вашингтон пошел на уступки Токио, согласившись уменьшить экспортные пошлины на японские автомобили с 27,5% до 15%. После снижения эти пошлины оставались в шесть раз выше, чем были до их введения в апреле.

