Небензя прокомментировал коррупцию на Украине цитатой из «Двенадцати стульев»
Постоянный представитель России Василий Небензя процитировал роман Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», комментируя расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в отношении компании «Энергоатом».
«Так и тянет задать вопрос из одной интермедии, понятный российской и украинской аудитории: — "А где денежки?" — "Какие денежки?"»,— сказал господин Небензя на заседании Совбеза ООН.
В начале ноября на Украине началось расследование о хищениях в компании «Энергоатом». Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщало, что в рамках схемы по отмыванию средств при участии бизнесмена Тимура Миндича и ряда других лиц было незаконно выведено за границу около $100 млн.