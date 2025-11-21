Небензя прокомментировал коррупцию на Украине цитатой из «Двенадцати стульев»

Постоянный представитель России Василий Небензя процитировал роман Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», комментируя расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в отношении компании «Энергоатом».

«Так и тянет задать вопрос из одной интермедии, понятный российской и украинской аудитории: — "А где денежки?" — "Какие денежки?"»,— сказал господин Небензя на заседании Совбеза ООН.

В начале ноября на Украине началось расследование о хищениях в компании «Энергоатом». Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщало, что в рамках схемы по отмыванию средств при участии бизнесмена Тимура Миндича и ряда других лиц было незаконно выведено за границу около $100 млн.