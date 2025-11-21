Глава МИД ФРГ обсудил с Уиткоффом и Фиданом «конкретные идеи» по Украине

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Стороны обсудили предложения по урегулированию конфликта на Украине.

«Переговоры также были сосредоточены на конкретных идеях, которые сейчас обсуждаются. Тесная координация с Германией и нашими европейскими партнерами важна для обоих коллег, чему мы соответствуем на всех уровнях»,— сообщил господин Вадефуль по итогам переговоров. Его слова приводит пресс-служба МИД Германии.

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал список мирного плана из 28 пунктов, предложенных американской стороной. По данным Financial Times, США рассчитывают, что украинская сторона подпишет соглашение до 27 ноября, после чего его передадут в Москву.