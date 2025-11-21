РЖД может запустить электропоезда «Финист» на 25 новых маршрутах

РЖД рассматривают запуск поездов «Финист», которые работают на железной дороге с постоянным и переменным током, на 25 новых маршрутах. Ожидается, что они будут курсировать в пригородном сообщении и на дальних маршрутах.

Как передает «РИА Новости», поезда могут начать курсировать по направлениям: Москва — Минск, Уфа — Магнитогорск, Новосибирск — Барнаул, Москва — Нижний Новгород, а также Москва — Вологда.

«Финист» стал первым полностью импортозамещенным двухсистемным электропоездом. Он состоит из пяти вагонов и вмещает 386 пассажиров. Внутри вагоны оснащены сиденьями с USB-разъемами, подъемниками для маломобильных пассажиров, кондиционерами и туалетами.