От Bottega до Loewe

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о четвертом сезоне сериала «Утреннее шоу» и о главных героях, воплощающих эталонный стиль офисного гардероба.

Вышел финальный эпизод четвертого сезона сериала «Утреннее шоу», рассказывающего о буднях новостного канала UBN. В ролях — все роскошные и знаменитые: Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Билли Крудап, Джон Хэмм, Джереми Айронс, Марион Котийяр, Грета Ли. Сюжет разворачивается спустя два года после финала третьего сезона, когда из UBA и NBN возникает новая медийная сущность — UBN. Мы видим подготовку к Олимпиаде в Париже, продолжающуюся нестабильную обстановку внутри компании, внутрикорпоративную борьбу за влияние, интриги, любовь и измены. В четвертом сезоне поднимаются модные и актуальные темы: влияние искусственного интеллекта на журналистику, глобальные вопросы достоверности информации и доверия к новостям в принципе.

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун остаются центральными персонажами сериала с первого сезона, а Грета Ли и Марион Котийяр вошли в актерский состав во втором и четвертом сезонах — все они демонстрируют отточенный, высококлассный корпоративный стиль. Каждая по-своему: очень уместно показан абсолютно парижский шик Котийяр (тут без этого штампа никак не обойтись!), тихая, неброская роскошь Дженнифер Энистон, элегантная брутальность Греты Ли, классика girl next door в исполнении Риз Уизерспун (помним, ее героиня приехала в Нью-Йорк из Западной Виргинии). Марион Котийяр начала сезон, появившись в кадре в прозрачном бежевом плаще из коллаборации Dolce & Gabbana и Ким Кардашьян, надетом поверх черного облегающего платья, потом мы видим ее в юбке Valentino песочного цвета, в черном жакете Max Mara. Она носит часы Bulgari Serpenti, колье David Yurman Carlyle, а сумки выбирает самые модные — Loewe и Bottega Veneta.

Энистон, поклонница черных нарядов в реальной жизни, как будто разделяет со своей героиней Алекс Леви пристрастие к монохромной одежде: вот она в платье Givenchy, потом в жакете Dior, разнообразных удобных брючных костюмах, которые она сочетает с аксессуарами вроде золотых часов Cartier и сумок Celin. Оружие Греты Ли — это изысканный гардероб силы: чуть оверсайз брючные костюмы Bottega Veneta и все, что придает образу элегантность и строгость. Все персонажи транслируют ухоженность и четкость в выстраивании образов: тут нет места накладным ресницам, ногтям-стилетто или яркому кричащему макияжу. Максимум — это красная помада Стеллы Бак (роль Греты Ли) на фоне всеобщего студийного «макияжа без макияжа» и укладок, призванных показать, как много у их обладательниц денег: волосы блестят здоровым блеском, естественно уложены в дорогие, всегда уместные и как будто незамысловатые прически. Актрисам к 40 и более лет, в кадре они выглядят идеально (пусть злые языки хвалят особую постановку света и работу операторов), тем самым как будто отодвигая порог возраста, выводя зрелость на плато прежде всего понимания, а потом уже — правильного позиционирования себя. Это не может не импонировать, учитывая, что холеность действующих лиц выглядит чуть ли не главным достоинством «Шоу»; сам сюжет в этот раз кажется слабее и запутаннее, чем было в предыдущих сезонах. Однако напомним, что сериал получил множество наград, включая 27 номинаций на премию «Эмми» и девять — на «Золотой глобус», и ожидаемо продлен на пятый сезон. Такой актерский состав всегда добавит градуса популярности и охватов любому шоу, как бы ни фальшивили и ни мудрили сценаристы.

Ирина Кириенко