Жога призвал увеличить число кадров по инфобезопасности после роста атак на УрФО

Регионы Уральского федерального округа (УрФО) должны увеличить выпуск специалистов в сфере информационной безопасности для защиты служебных, персональных данных и устойчивого функционирования информационных систем, призвал полномочный представитель президента Артем Жога на заседании координационного совета по информационной безопасности. Он подчеркнул, что с начала проведения специальной военной операции (СВО) произошел рост масштабов и скоординированности компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры Урала. По данным господина Жоги, основная их часть осуществлялась с территорий иностранных государств.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Благодаря профессионализму ответственных служб, нам удалось избежать инцидентов, которые привели бы к критическим сбоям в работе информационных систем»,— сказал полпред.

В ходе совещания Артем Жога дал рекомендации по дальнейшему планированию и совершенствованию в регионах УрФО мероприятий по подготовке кадров в области информационной безопасности.

По данным полпредства, в 2025 году уральские вузы выпустили 732 специалиста, организации среднего профессионального образования — 380 кадров. «Ярким примером их востребованности остается факт почти полного трудоустройства (90%), в том числе в государственные органы власти и органы местного самоуправления»,— добавили в сообщении. В полпредстве добавили, что в УрФО также выстроена система профессиональной переподготовки и повышения квалификации в области информационной безопасности для государственных и муниципальных служащих: за три квартала 2025 года такие учебные программы на Урале освоили более 900 человек.

Василий Алексеев