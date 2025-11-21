Минфин США ввел санкции против участников экспорта иранской нефти

США ввели новый пакет санкций в отношении компаний, судов и посредников, которые участвуют в экспорте иранской нефти. Меры направлены на ограничение финансирования вооруженных сил Ирана и их ядерной программы.

Заявление о введении ограничений опубликовано на сайте Минфина США. Под санкции попали: нефтекомпания Sepehr Energy Jahan и связанные с ней структуры в ОАЭ, Панаме и Индии; шесть судов «теневого флота», перевозящих иранскую нефть; авиакомпания Mahan Air и ее дочерняя структура Yazd Airways; физические лица, координирующие поставки нефти и авиатехники.

Минфин США утверждает, что Mahan Air снабжает террористические группировки на Ближнем Востоке, а также занимается переброской оружия в Сирию и Ливан.

Как заявил министр финансов Скотт Бессент, «перерыв в поступлении доходов иранского режима имеет решающее значение для сдерживания его ядерных амбиций». Санкции введены в соответствии с указами о борьбе с терроризмом и против нефтяного сектора Ирана.