Китай готов работать над урегулированием конфликта на Украине со всеми сторонами

Постпред Китая при ООН Фу Цун сообщил, что Пекин готов сотрудничать со всеми сторонами российско-украинского конфликта для его урегулирования.

«Мы готовы продолжать взаимодействие со всеми сторонами, усиливать голос сбалансированности, объективности и рациональности международного сообщества, а также играть конструктивную роль в достижении скорейшего прекращения огня и продвижении политического решения кризиса»,— сказал Фу Цун на заседании Совбеза ООН (запись опубликована на сайте организации).

Заседание Совбеза ООН посвящено вопросам урегулирования конфликта на Украине. Представитель генсека организации Стефан Дюжаррик сообщил, что Организация Объединенных Наций не видела «новый мирный план». Он отметил, что ООН готова поддержать любой процесс, который приведет к прекращению огня и миру, а также будет уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.