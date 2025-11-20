Росгидромет заметил улучшения качества воды в Волге в Астраханской области

За последние пять лет значительно снизилось загрязнение Волги, особенно заметны улучшения в Астраханской области. Об этом сообщила Вера Демидова, заместитель начальника отдела мониторинга химического загрязнения Росгидромета, на заседании в Госдуме.

Госпожа Демидова отметила, что за последние пять лет вода в Волге в основном оценивается как стабильная и удовлетворительного качества. По сравнению с периодом 2010-2018 годов, количество загрязненных участков заметно сократилось, особенно в устье реки. Ранее доля загрязненных участков варьировалась от 15% до 24% по всей Волге. Росгидромет мониторит чистоту реки в 108 створов, начиная от Череповца.

Заместитель главы Минприроды России Максим Корольков добавил, что 40 очистных сооружений, соответствующих нормативам, снизили сброс загрязнений на 1,07 куб. км ежегодно. Это примерно половина объема чистой воды, который планируется получать. По его данным, около 30% построенных очистных сооружений на Волге и Байкале работают эффективно. За три квартала 2025 года введены в эксплуатацию еще девять объектов, доведя общее число действующих сооружений до 131. К концу года планируется завершить строительство еще шести объектов.

Нина Шевченко