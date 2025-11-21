Прокуратура организовала проверку из-за задержки поезда Санкт-Петербург — Москва

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку из-за вынужденной остановки в Ленинградской области пассажирского состава, следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

«По предварительным данным, 20 ноября поезд сообщением Москва — Санкт-Петербург по техническим причинам был задержан на 1 час 53 минуты. Движение возобновлено в 20:28»,— говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Из-за инцидента два следовавших в обратном направлении поезда прибыли на Московский вокзал с опозданием.

Артемий Чулков