«Воронежская камерата», выставка «Будущее» и фестиваль документалок «Единение»

Последний месяц осени на исходе, а впереди нас ждут предпоследние ноябрьские выходные. В традиционной еженедельной афише «Ъ» собрал наиболее заметные события надвигающегося уикенда.



Афиша выставки «Маруся и другие»

Фото: Художественный музей имени Крамского

В малом зале музея имени Крамского 20 ноября откроется выставка «Маруся и другие» к 100-летию известного воронежского искусствоведа Маргариты Луневой. Экспозиция включает около 30 работ — картины художников, которым посвящены исследования искусствоведа: Александра Бучкури, Льва Соловьева, Веры Федяевской, Александра Любимова и Елены Киселевой, а также архивные документы и редкие фотографии, раскрывающие ее научную деятельность.

Выставка «Будущее» в Никитинском театре будет открыта по 14 декабря. Экспозиция предлагает всмотреться в многоликое пространство вариантов, зависящее от субъективных выборов каждого и от инерции прогресса, энтропии и глобальных процессов. Выставка вдохновлена премьерным спектаклем московского режиссера Юрия Муравицкого «Будущее». Посетители смогут увидеть работы нескольких воронежских художников и художниц. Куратор проекта — Марина Жолондзь.

Оркестр Воронежской государственной филармонии

Фото: Воронежская государственная филармония

В филармонии 21 ноября на музыкальном фестивале «Воронежская камерата» выступит альтист Максим Новиков и академический симфонический оркестр. За дирижерским пультом будет обладатель II премии и серебряной медали I Международного конкурса пианистов, дирижеров и композиторов имени Рахманинова Клеман Нонсье. В первом отделении прозвучит увертюра к опере «Синьор Брускино» Россини и «Итальянская» симфония Мендельсона. Во втором отделении исполнят симфонию для оркестра с солирующим альтом «Гарольд в Италии» Берлиоза.

22 ноября на фестивале выступят солисты Воронежского академического симфонического оркестра, альтист Максим Новиков и гитарист Ровшан Мамедкулиев. В первом отделении прозвучат три произведения Роберто ди Марино: Aminta для альта и струнного оркестра, Nereides для альта и струнного оркестра и Двойной концерт для альта, гитары и струнного оркестра. Во втором отделении прозвучит Suite di Рersonaggi для струнного оркестра композитора Роберто ди Марино.

Спектакль «Стоики» в воронежском «Прогрессе»

Фото: Центр культуры и искусства «Прогресс»

В центре культуры и искусства «Прогресс» 21 ноября покажут танцевально-пластический спектакль Николая Гаврилина и Марии Беленевой «Однажды навсегда», а 22 ноября зрители увидят постановку Михаила Бычкова по пьесе современного драматурга Раисы Ждан «Глитч», 23 ноября спектакль «Стоики» по пьесе Дмитрия Данилова. Режиссер и художник — Михаил Бычков.

В пространстве «Сфера» 21 ноября пройдет мастер-класс по зимней флористической композиции от Александра Гора. В студии на Пятницкого, 52, ожидаются насыщенные выходные. 21 ноября в рамках проекта «Музыкоголики» пройдет лекция Сергея Науменко «Joy Division & New Order: отцы-основатели постпанка и синти-попа» и просмотр музыкальных видео. 22 ноября состоится кинопоказ «Круглосуточные тусовщики» (режиссер Майкл Уинтерботтом), 23 ноября посетителей будут ждать в оригами-мастерской с художником Сашей Ингенсом, а также ожидается перформанс «Движение памяти».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Второй этап фестиваля документального кино пройдет в Воронеже и районах области с 20 по 24 ноября. Участников ожидают творческие встречи с кинематографистами, показы документальных фильмов и их обсуждения, мастер-классы. 21 ноября покажут фильм «Высота 144.0» режиссера из Киргизии Абдиша Айылчиева. На показе фильма «Про любовь» 22 ноября в кинотеатре «Левый берег» пройдет встреча с автором картины и чемпионом России по парковой скульптуре Александром Ивченко. Режиссер из Армении Арсен Аракелян представит фильмы «Человек-коллаж» и «Мы видим музыку» в кинотеатре «Левый берег». Там же 23 ноября состоится специальный показ фильма «Женщины Алтая» и обсуждение с режиссером Ириной Муромцевой. 23 ноября в кинотеатре «Star&Mlad Град» покажут фильм «Баттл. Поединок Сергея Чернышова» режиссера Владимира Паршикова. В кинотеатре «Юность» 23 ноября состоится творческий вечер и обсуждение фильмов «Монаниеба» и «Недееспособные. Король Лир» с актером и режиссером Давидом Гиоргобиани и драматургом Максимом Якубсоном.

21 ноября в Городском дворце культуры проведут 25-й международный фестиваль песни и танца народов мира «Возьмемся за руки, друзья!». В программе выставка национального творчества, костюмов и предметов быта, игры народов мира, тематические презентации и гала-концерт.

Спектакль «Мы все и надежда» в театре драмы имени Кольцова в Воронеже

Фото: Театр драмы имени Кольцова

Спектакль в двух действиях «Мы все и надежда» покажут в театре драмы имени Кольцова 22 ноября. Пьеса Бориса Вахтина, написанная в 70-е годы, — это историческое сочинение о послевоенном мироощущении. Режиссер-постановщик — Сергей Захарин.

В Доме архитектора 22 ноября пройдет арт-завтрак «Романские замки. Что мы знаем о средневековье?». Каждый участник создаст личный артефакт-открытку в стиле «кофейная гризайль». Также до 23 ноября можно будет увидеть выставку керамики дровяного обжига «Рожденные пламенем».

22 ноября на стадионе Platinum Arena состоится детский футбольный фестиваль «Чемпионат победителей». В программе множество матчей, зрелищные выступления, конкурс «Король пенальти» и гала-матч с настоящими звездами российского футбола.

В театре оперы и балета 23 ноября предлагают насладиться романтизмом Франца Шуберта. В исполнении хора и струнной группы оркестра театра прозвучат Месса № 2, Stabat Mater и известные романсы. Дирижер — Эмиль Гаджиев.

Центр креативных индустрий «Матрёшка»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Центр креативных индустрий «Матрёшка»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В центре креативных индустрий «Матрешка» 23 ноября расскажут о креативных приемах для вау-эффекта в Figma. Участников научат собирать минималистичный креатив. А вечером здесь презентует свой новый альбом джазовый коллектив illo trio, в составе которого клавиши, контрабас и ударные.

В креативном кластере «Станция» 23 ноября пройдет форум «Новый код: люди, бренды, трансформация» от воронежского глянцевого журнала PulsePRIME. Затем состоится большой праздник в честь 22-летия журнала.

Дарья Вербицкая