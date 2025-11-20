Семь нововоронежских проектов победили в конкурсе «80 добрых дел»

Семь инициатив Нововоронежа одержали победу в грантовом конкурсе госкорпорации «Росатом» «80 добрых дел», посвященному 80-летию атомной промышленности.Шесть из них были отмечены в категории проектов, направленных на поддержку уязвимых групп, развитие сообществ и вовлечение людей в социальные программы.

Фото: из архива управления коммуникаций НВ АЭС

Благотворительный фонд социальной поддержки нуждающихся «Доброе дело» проведет просветительно-оздоровительную смену «Время смелых» для семей с детьми с ОВЗ и подростков. Эковолонтер, работник «Нововоронежатомэнергоремонта» Алена Кирсанова планирует обустройство городских школ изделиями из вторсырья в рамках проекта «Пластик, сдавайся!». Педагог дополнительного образования Дома детского творчества Вита Лунина вместе с фотографом Еленой Михайловой проведут фотовыставку и творческую встречу с участниками социального фотопроекта «Посмотри на меня», героями которого стали дети с ОВЗ и их родители.

Совет ветеранов Нововоронежской АЭС устроит праздничные утренники «Мы вместе — Россия!» для детей Защитников Отечества. Нововоронежское отделение Всероссийского общества инвалидов в рамках проекта «Жизнь только начинается» организует творческие групповые и индивидуальные занятия для людей с инвалидностью разного возраста, экскурсионные поездки по Воронежской области, посещение культурных мероприятий для социализации людей с ОВЗ.

На базе детского центра при Храме Рождества Иоанна Крестителя «Открытые сердца» будет реализован проект «Мир в красках», предполагающий проведение занятий для детей и взрослых по арт-терапии.

Еще один проект из Нововоронежа победил в категории проектов по благоустройству и улучшению городской среды. Сотрудник Нововоронежской АЭС, представитель Нововоронежской федерации по волейболу Майя Киселева выступила с инициативой создать в городе корт для пляжного волейбола, тенниса и бадминтона, что решит проблему с нехваткой доступных спортивных сооружений для занятий летними видами спорта.

«Я очень люблю пляжный волейбол, играю сама. Проводила несколько турниров в городе и поняла, что подходящей площадки для занятий нет. Есть стихийная площадка на берегу реки Дон, но без необходимой инфраструктуры. Мы рассматривали разные места строительства корта и выбрали площадку за спортивным комплектом «Атом Арена», на набережной водохранилища. Город нас поддержал. Мы подготовили подробную заявку, все просчитали, нашли исполнителей, достигли договоренности, разработали визуальную часть проекта. Очень рады, что получили грант. Планируем, что к лету корт будет построен, и мы проведем большой фестиваль по пляжному волейболу», — поделилась Майя Киселева.

Конкурс длился в течение нескольких месяцев и проходил в несколько этапов, включающих образовательную программу, доработку заявок, народное голосование. Участие в нем приняли общественные организации, НКО, молодежные и волонтерские объединения, индивидуальные предприниматели, волонтеры, бюджетные организации и СМИ из 31 атомного города. От Нововоронежа на конкурс было подано всего 18 заявок. В шорт-лист вошло 13 заявок, семь из них стали победителями.