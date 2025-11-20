Герасимов: с начала ноября ВС России заняли 13 населенных пунктов

С начала ноября российские войска взяли 13 населенных пунктов. Шесть из них — в Днепропетровской области и 7 — в Запорожской. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

«Группировка "Восток" продолжает активно расширять зону контроля на территории Днепропетровской и Запорожской областей, продвигаясь на запад в обход основных оборонительных рубежей противника»,— доложил господин Герасимов президенту России Владимиру Путину во время визита президента в один из командных пунктов группировки «Юг».

На встрече с главой государства Валерий Герасимов также доложил, что российские войска заняли около 75% города Красноармейск. За последнюю неделю под контроль ВС РФ перешли населенные пункты Гнатовка, Сухой Яр и Рог, примыкающие к городу, сообщил начальник Генштаба.